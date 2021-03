Quatre nouveaux décès en lien avec le Covid-19 sont à déplorer à Mayotte ce jeudi 4 mars 2021. Il s'agit d'une personne âgée de 37 ans hospitalisée en réanimation, de deux personnes de 79 et 85 ans hospitalisées en médecine et d'une personne de 44 ans décédée aux urgences. 1.254 nouveaux cas ont été confirmés sur une semaine (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Les évacuations sanitaires vers le CHU de La Réunion ont permis d’éviter la saturation du CHM, garantissant l’accueil, dans des conditions optimales de sécurité et de qualité des soins, de tous les patients dont l’état de santé l’exige. La situation reste fragile et préoccupante à Mayotte : le virus continue de circuler activement et le nombre d’admissions en réanimation et de décès est encore trop élevé. Le respect du confinement et des gestes barrières reste primordial" souligne l'ARS de Mayotte