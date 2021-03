Le couvre-feu dès 18 heures sera mis en place ce vendredi 5 mars 2021. Une annonce qui force de nombreux secteurs à se réorganiser, pour permettre aux Réunionnais de rentrer chez eux à temps. Restaurants, transports, grandes surfaces, population...Tout le monde va devoir s'adapter à ces nouvelles restrictions.

Suivez-nous, nous sommes en live (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Les restaurants



Le préfet Jacques Billant l'a précisé dès mardi soir : les restaurants pourront rester ouverts jusqu'à 22 heures, mais uniquement en livraison. Les repas à emporter ne sont pas non plus autorisés : aucun client ne peut se rendre sur place pour récupérer sa commande. Il faudra donc passer par le service de livraison, ou par les applications mobiles dédiées.



Certains restaurateurs prévoient par ailleurs de modifier leur carte, pour s'adapter aux repas en livraison. "Ce n'est pas possible de faire livrer un magret de canard par exemple : le temps qu'il arrive, il sera froid, et c'est hors de question de le réchauffer sous peine de rendre la viande trop sèche" explique le gérant du restaurant

• Transports en commun



Pour l'heure, aucun changement d'horaires n'est prévu pour les bus. En effet, contrairement au confinement de 2020, la population est toujours autorisée à se rendre sur son lieu de travail. Il est donc nécessaire pour les personnes finissant après 18 heures de pouvoir prendre le bus si nécessaire.



"La plupart des lignes de bus de l'île finissent tôt, vers 19 heures : nous ne sommes donc pas très loin de l'horaire du couvre-feu. Des réunions sont prévues avec les communes pour faire le point la semaine prochaine, et si nécessaire, nous adapterons l'offre" explique Julien Tenenbaum, directeur de la Transdev.



Un renforcement du nombre de Car Jaune n'est par exemple pas exclu à 18 heures, pour permettre à tout le monde de prendre le bus. "On veut éviter la saturation sur le réseau, il sera donc peut-être nécessaire de proposer plus de transports aux alentours de l'heure du couvre-feu" précise Julien Tenenbaum.



Les passagers devront par ailleurs être munis de leur attestation de déplacement s'ils voyagent passer 18 heures.



• Les grandes surfaces



Déjà soumises à une jauge réduite, les grandes surfaces vont désormais devoir s'adapter à de nouveaux horaires. Les magasins alimentaires ne sont en effet pas autorisés à ouvrir après le couvre-feu, les derniers clients devront donc entrer à 17 heures.



"Les rideaux seront fermés dès 17h45, pour permettre à nos clients de rentrer chez eux dans les temps" explique en effet l'enseigne Leclerc. Un système qui s'étendra à toutes les grandes surfaces. L'enseigne compte par ailleurs inciter les clients fragiles à venir dès le matin, pour éviter un trop grand brassage de population. De nouvelles lignes de caisses seront aussi ouvertes pour faciliter le travail des employés l'après-midi, où une forte affluence est attendue.



A noter que le confinement débute le cinq, jour où les aides sociales sont versées et donc où beaucoup de Réunionnais vont faire leurs courses mensuelles. Une forte affluence est attendue dans tous les supermarchés de l'île, comme c'est le cas chaque mois.

Même son de cloche du côté des commerces de toute l'île. A Saint-Paul, pour pallier à la baisse du nombre de clients, les commerces ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ouvriraient sur la pause méridienne entre midi et 14 heures.



• Promener son animal de compagnie



La préfecture n'a pas encore communiqué sur le sujet, mais si l'on se base sur les attestations utilisées en Métropole – où le couvre-feu à 18 heures est en place depuis octobre, sortir son animal de compagnie fera bien partie des dérogations. Les déplacements doivent cependant être "brefs et autour du domicile". Les détails de ces conditions seront probablement communiqués par la préfecture une fois les nouvelles attestations de déplacement disponible.



• Aller au travail



Si le préfet veut inciter au télétravail, il reste toujours possible de se rendre sur son lieu de travail. Une attestation de l'employeur sera cependant nécessaire si vous finissez après 18 heures. La préfecture devrait publier avant ce vendredi soir l'attestation professionnelle nécessaire pour se déplacer passer 18 heures.



• Sport



Déjà impactée par le couvre-feu à 22H, la pratique sportive se retrouve de nouveau contrainte par l'abaissement du couvre-feu à 18h. "Il n'y a plus d'entraînement possible les soirs de semaines, déplore Johan Guillou, président de la ligue de basket de La Réunion. Avec un couvre-feu à 20h, on aurait encore pu maintenir certains entraînements de jeunes". Seuls les plus jeunes enfants pourront continuer à pratiquer le basket lors des entraînements le mercredi après-midi et le samedi matin.



De son côté, Yves Éthève, président de la ligue de football, soutient le renforcement des mesures sanitaires et prévoit une reprise de la compétition en mai. "Les mesures sanitaires actuelles ne permettent pas la pratique normale du football en clubs. Nous espérons donc une reprise des entraînements en avril pour démarrer le championnat en mai."



L'impact du couvre-feu à 18h sera moindre pour les pratiques en milieu naturel. "Seules les activités de plongée en nocturne ne seront plus possibles, souligne Dominique Alaincourt, président de la ligue de voile. Nous sommes reconnaissants d'avoir été informés en avance, mais nous reprochons le manque d'anticipation dans la gestion de la crise sanitaire."



Les salles de sport de l'île devront également avancer leurs horaires de fermeture pour s'adapter au couvre-feu à 18h. "Les adhérents sont compréhensifs, témoigne Martine Rivière, gérante du Moo Club à Saint-Denis. Nous avons avancé nos groupes à partir de 16h pour fermer à 17h30. Nous ne regroupons pas plus de 6 à 7 par entraînement, mais nous pouvons maintenir notre activité."



as / www.ipreunion.com / [email protected]