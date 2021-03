A la suite de la décision préfectorale d'étendre le couvre-feu à 18h, le réseau Car jaune ajuste son offre de transport dès le vendredi 5 mars 2021. L'offre est maintenue à 100% et des renforts vont être prévus sur certains secteurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de Car jaune. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Des renforts ciblés -



L’offre en journée sera maintenue à 100% avec des renforts ciblés sur certaines lignes et certains secteurs du lundi au vendredi uniquement :



• Renforts au départ de Saint-Denis



O1 : 14h30 et 17h - ( terminus Saint Pierre)



O2 : 13h30 et 15h - ( terminus Saint Pierre)



E2 : 15h30 - (terminus Saint Benoît)



E1 : 16h45 - (terminus Saint Benoît)



• Renforts au départ de Saint-Pierre



O1 :14h30 et 17h - (terminus Saint Denis)



O2 :16h30 (terminus Saint Denis) et 17h30(terminus Saint Paul)



S2 : 17h30 - (terminus Tampon Université)



• Renfort au départ de Saint-Benoît



E1 : 14h45 - (terminus Saint Denis)



E2 : 17h20- (terminus Saint Denis)



Toutes les informations seront disponibles sur le site internet du réseau www.carjaune.re et la page Facebook Car Jaune.



- Une vigilance accrue des flux -



Le réseau Car Jaune évaluera quotidiennement l’évolution du trafic routier et de la fréquentation entre 14h et 18h afin de déployer, en cas de nécessité, des renforts ciblés sur les secteurs et les lignes identifiés.



Tout voyageur se déplaçant durant les heures du couvre-feu devra se munir d’une attestation lui permettant de justifier son déplacement. Le port du masque est obligatoire durant tout le trajet dans les véhicules, dans les gares et aux arrêts.



Toutes ces mesures tiennent compte des directives préfectorales et peuvent évoluer autant que de besoin. Les équipes du réseau Car Jaune sont mobilisées pour accompagner les voyageurs dans leurs déplacements.