Les rendez-vous sont donnés un peu partout dans l'île. Un appel au rassemblement a par exemple été lancé par une internaute, qui propose de manifester sur l'esplanade des Roches Noires à 17 heures. Une manifestation est aussi prévue à Saint-Denis, devant la préfecture, à 17 heures 30. "Pas question de ne rester qu'une demi-heure" précise d'ailleurs un internaute, faisant référence au couvre-feu de 18 heures.



Le front de mer de Saint-Pierre a lui aussi été choisi comme lieu de protestation, avec un rassemblement prévu à 18 heures. "Allons bouger, allons di à zot arrêt un coup ek tout zot mascarade... Arrêt prive à nou nout liberté quand y arrange à zot" presse une internaute sur Facebook. Dans une vidéo publiée sur le même réseau social, certains appellent même à manifester "devant toutes les mairies de l'île ce vendredi après-midi" à 17 heures.

A la radio, une jeune femme a elle annoncé qu'une action "casserole" était prévue à Saint-Leu, pour montrer leur mécontentement face aux restrictions sanitaires. Enfin, via un communiqué de presse, la CGTR Spektak qui dénonce un retour "vers la case départ, le confinement", et a appelé à la mobilisation devant la préfecture. Plusieurs corps de métier devraient aussi être présents au rendez-vous.



Malgré les nombreux appels à manifester, ces derniers ne sont pas toujours particulièrement suivis. Mais les forces de l'ordre se tiennent tout de même prête, un dispositif de police étant prévu pour le rassemblement de la préfecture, qui reste l'événement qui pourrait rassembler le plus de manifestants. A travers l'île, gendarmes et policiers seront aussi mobilisés dès 18 heures pour assurer le respect du couvre-feu. Chaque caserne de gendarmerie enverra en effet une cinquantaine de gendarmes contrôler les attestations de déplacements. "Nous sommes prêts pour toute éventualité, mais il y a de grandes chances que la situation reste calme" souligne la gendarmerie.

Suivez-nous, nous sommes en live

www.ipreunion.com / [email protected]