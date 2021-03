Plusieurs manifestations ont été organisées à La Réunion ce vendredi. A Saint-Gilles, la mobilisation a été forte, 300 personnes s'étant rassemblées pendant près de trois heures. La manifestation a commencé sur l'esplanade des Roches Noires, avant de migrer vers la place du Forum. Après une altercation tendue entre forces de l'ordre et manifestants, le cortège a marché à travers la ville afin d'éviter des interpellations. Tout le monde s'est finalement dispersé dans le calme, après un appel à manifester une nouvelle fois ce samedi devant la préfecture. Le rendez-vous est donné à 10 heures.



Un premier rassemblement a d'ailleurs été organisé devant la préfecture ce vendredi, mais peu de personnes ont répondu présentes. Une cinquantaine de personnes se sont rendues sur place, avant de se disperser aux alentours de 18h30. C'est l'heure à laquelle les policiers leur avaient demandé de partir, avant de commencer à verbaliser. Tout s'est déroulé dans le calme sur place.



A Saint-Pierre enfin, des jets de galets ont été signalés. Une manifestation a aussi été organisée, ainsi qu'un kabar en milieu de soirée. Une centaine de personnes étaient présentes, et ont fini la soirée dans le calme. Un appel à se réunir ce samedi a été lancé par le QG Zazalé. Quelques incendies mineurs ont enfin été signalés à Saint-Louis et au Port.

A noter que de nombreux embouteillages se sont formés avant l'heure du couvre-feu, la population s'étant préparée pour être chez elle à 18 heures. Une situation qui pourrait bien se répéter dans les semaines à venir.

• No s lives précédents sont à retrouver ci-dessous :

• Vendredi 5 mars : Saint-Gilles : les manifestants anti couvre-feu se sont dispersés dans le calme



www.ipreunion.com / [email protected]