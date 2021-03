Afin de faciliter l'accès à la vaccination aux habitants de Cilaos, l'ARS, en lien avec la commune, le CHU et les professionnels de santé libéraux, organise des opérations de vaccination de proximité pour les habitants de Cilaos. Ces opérations se dérouleront les 12 et 13 mars 2021 à l'hôpital de Cilaos. Nous publions ici le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les publics concernés (personnes de 75 ans et plus, personnes de tout âge ayant une pathologie à très haut risque, personnes de 65 à 74 ans ayant une pathologie à risque, et personnels de santé au contact direct des patients) sont invités à prendre rendez-vous par téléphone ou internet pour se faire vacciner contre la Covid-19.

- "Aller vers" : une démarche destinée aux publics les plus éloignés -

Le vaccin protège contre la Covid-19 et ses variants et permet d’éviter les formes graves de la maladie. Depuis le 21 janvier, 8 centres de vaccination sont ouverts sur l’île et fonctionnent à Saint-Pierre, au Tampon, à Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-André et Saint-Paul.

En complément, l’ARS souhaite mettre en place, à partir du mois de mars, des centres de vaccination éphémères dans le but de permettre aux réunionnais de bénéficier de la vaccination lorsqu’ils sont éloignés des centres de vaccination.

Les premières opérations, ciblent les habitants des cirques : Mafate (effectué la semaine dernière), Cilaos et Salazie (prochainement).

A Cilaos, les 12 et 13 mars, la vaccination se fera uniquement sur rendez-vous.

- Qui est concerné ? -

Les publics concernés par ces opérations de vaccination sont les suivants :

• Toute personne âgée de + de 75 ans (sans ordonnance)

• Toute personne âgée de 65 à 74 ans ayant une des pathologies à risque de forme grave de Covid-19 suivantes et disposant d’une ordonnance médicale : - Pathologies cardio-vasculaires (hypertension artérielle compliquée, antécédent d’AVC, antécédent de coronaropathie, antécédent de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque) - Diabète (de type 1 et 2) ;

- Pathologies respiratoires chroniques (broncho pneumopathie chronique obstructive, insuffisance respiratoire, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose);

- Insuffisance rénale chronique dialysée;

- Obésité (IMC > ou = à 30) ;

- Cancer ou hémopathie maligne actif de moins de 3 ans ;

- Cirrhose au stade B ;

- Immunodépression congénitale ou acquise ;

- Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie ;

- Pathologies neurologiques (maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive).

• Les patients (de tout âge) ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 et disposant d’une ordonnance médicale :

- atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie,

- atteints de maladies rénales chroniques sévères dont les patients dialysés, transplantés d’organes solides, transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques,

- atteints de poly-pathologies chroniques (au moins deux insuffisances d’organes), - atteints de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé), - atteints de trisomie 21.

• Les professionnels de santé salariés ou libéraux et leurs employés s’ils sont en contact direct avec les patients (les secrétaires médicales), ainsi que les personnels des services d’aide à domicile pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap.



- Modalités de vaccination -

Pour se faire vacciner les 12 et 13 mars, les habitants de Cilaos concernés sont invités à prendre rendez-vous :



• Par téléphone : 0262 724 720 (du lundi au samedi de 8h à 17h)

• Sur Internet : www.sante.fr.

Pièces à fournir :

- pièce d’identité

- carte Vitale ou attestation de droits

- prescription médicale pour les personnes âgées de 65 à 74 ans ayant une pathologie à risque (voir ci-dessus) et pour les personnes de tout âge ayant une pathologie à très haut risque (voir liste des pathologies ci-dessus).

- carte professionnelle pour les personnels de santé ou attestation de l’employeur

- Bon de transport -

Les personnes ayant des difficultés de mobilité peuvent bénéficier d’une prescription pour un bon de transport par leur médecin.

En vous faisant vacciner, vous VOUS protégez contre les formes graves de la maladie