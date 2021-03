Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La préfecture a activé une cellule d'information du public afin d'accompagner et de renseigner les voyageurs qui ont déposé un dossier de motif impérieux pour voyager depuis et vers la Métropole. Depuis le mercredi 3 mars 2021, les voyageurs doivent en effet déposer leur dossier six jours avant leur départ au minimum, afin de faire valider leur motif impérieux par l'Etat. Pour toutes les questions relatives à l'instruction du dossier de demande, les usagers sont invités à contacter le 0262 40 77 99 du lundi au samedi de 8h à midi et de 14h à 17h. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

