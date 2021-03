Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 8 heures

L'évacuation de quatre patients Covid de La Réunion vers la Métropole le 4 mars dernier a été une opération exceptionnelle à plus d'un titre : un trajet de plus de 11 heures pour des personnes intubées, un dispositif médical conséquent... et un coût astronomique. Selon nos informations, l'opération aurait représenté entre 300.000 et 400.000 euros, mais impossible d'en savoir le montant précis. Sur ce dernier point, les autorités restent silencieuses. Et si sauver des vies n'a pas de prix, le secret autour du coût de cette opération risque d'entretenir les soupçons et les déchaînements racistes déjà bien en place sur les réseaux sociaux. (Photo rb/www.ipreunion.com)

