Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Le bilan de la préfecture et de l'agence régionale est plus que préoccupant ce mardi 9 mars 2021 : 12 patients ont perdu la vie des suites du Covid-19, dont 8 issues d'une évacuation sanitaire (evasan), sur les sept derniers jours. Sur les 122 lits de réanimation disponibles à La Réunion, 101 sont occupés dont 58 atteints de Covid-19, soit un taux d'occupation de 82,8%. 24 patients résident à La Réunion contre 17 il y a une semaine. Par ailleurs le taux d'incidence augmente et passe à 114,2 pour 100.000 habitants. Pour les 25-34 ans il est de 179 et de 169,5 pour les 15-24 ans. 975 cas ont été recensés en une semaine. Plus d'un nouveau cas de Covid sur deux est issu du variant sud-africain. Il est à noter aussi que 27 clusters sont actifs à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué des autorités sanitaires. (Photo rb/www.ipreunion.com)

