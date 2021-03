Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Le CHU de La Réunion confirme 9 cas avérés de Covid-19 parmi le personnel et les patients du service de Gériatrie de l'hôpital de Saint-Joseph : 6 soignants et 3 patients positifs et asymptomatiques à ce stade. Par mesure de précaution, les visites sont strictement interdites jusqu'à nouvel ordre. Les admissions et consultations sont également reportées. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

