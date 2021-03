Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 5 heures

La Réunion semble plus que jamais basculer dans le rouge. Alors que la réunion entre les maires et le préfet laissait présager un statu quo rassurant, le bilan sanitaire l'est beaucoup. Tous les indicateurs sont en hausse et parmi eux celui des décès : 12 patients ont perdu la vie des suites du Covid-19 en une semaine seulement. Un total qui n'avait jamais été atteint jusqu'ici à La Réunion. Le taux d'incidence bondit à plus de 114 pour 100.000 habitants quand celui des jeunes frôle les 180. Les clusters se multiplient et les lits en réanimation se remplissent. Une situation qui pourrait conduire La Réunion tout droit vers un reconfinement si la dégradation sanitaire se poursuit. (Photo rb/www.ipreunion.com)

