Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans l'île, l'ARS La Réunion et les communes de Sainte-Marie, Saint-Leu et Saint-André, avec le soutien des laboratoires et des pharmacies, organisent des opérations de dépistage pour la population du 12 au 14 mars. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

