Après avoir décidé de se reconfiner ce mardi 9 mars 2021, Maurice interdit désormais les entrées et sorties de plusieurs villes et villages du pays. Le nombre de cas locaux est en effet passé à 52 ce jeudi, alors que l'Île Soeur n'avait pas connu de nouveaux cas de Covid-19 pendant une très longue période. Les villes de Curepipe et Vacoas sont particulièrement concernées. Les habitants, en dehors des travailleurs essentiels, ne pourront plus sortir de leur ville à partir de minuit, et ce pour une durée indéterminée.

