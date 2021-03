Des opérations de dépistage du Covid-19 sont programmées à Saint-Louis, Le Port et La Possession du 16 au 18 mars 2021 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le dépistage est gratuit et sans ordonnance. Le test se fait par on prélèvement dans le nez et peut occasionner use légère gène. II ne dure que quelques secondes. L'équipe du laboratoire réalisera le prélèvement par test RT-PCR.

Les personnes sont informées des résultats par le laboratoire dans un délai de 24h-48h. Les habitants sont invites à participer aces opérations de dépistage, munis de :

• leur carte vitale,

• d'une pièce d'identité,

• et de leur propre stylo.

Le port du masque est obligatoire.