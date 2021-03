Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Depuis le 3 mars 2021, le motif impérieux est obligatoire pour se rendre en Métropole. Les voyageurs doivent alors déposer en ligne les documents nécessaires, justifiant un vol en urgence. Malgré la mise en place d'une cellule dédiée et d'un numéro spécial, quelques "ratés" ont été mis en avant par des internautes. La procédure pousse en effet à être le plus vigilant possible au moment de déposer son dossier : un faux pas peut coûter cher. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

