Six nouveaux décès en lien avec le Covid-19 sont à déplorer à Mayotte ce lundi 15 mars 2021. 458 cas ont par ailleurs été confirmés en sept jours. Les indicateurs s'améliorent cependant, avec un taux d'incidence de 163,9 pour 100.000 habitants, contre 197,9 ce vendredi. Le taux de positivité est désormais de 12,2%. 77 personnes sont hospitalisées, dont 23 en réanimation (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les patients décédés étaient deux personnes de 85 et 88 ans hospitalisées en médecine, deux personnes de 74 et 45 ans hospitalisées en réanimation et de deux personnes de 63 et 71 ans décédées à La Réunion.