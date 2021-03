Lors d'une réunion organisée le 12 mars 2021 avec le CROS (Comité régional olympique et sportif), la préfecture, représentée par la directrice de cabinet Camille Goyet, a annoncé que le couvre-feu, programmé jusqu'au 21 mars, "risque fortement d'être reconduit jusqu'à fin mars". À ce jour, "le confinement n'est pas envisagé, néanmoins en fonction de l'évolution de la situation et des indicateurs, le Préfet pourra envisager un allègement ou un durcissement des contraintes actuelles dans le cadre du Covid-19" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La réunion s'est tenue en présence des représentants du CROS, de l'ARS et de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES). L'objectif principal était de "connaitre la position des institutions et vers quoi le monde sportif pouvait espérer se projeter, de nous faire un point général de la situation". Les autorités ont annoncé que l'interdiction de pratique des sports collectifs et de combats est maintenue, ainsi que l’interdiction des compétitions, à l’exception des sportifs de haut-niveau.

L'ARS, représentée par le docteur Nicolas Thevenet, a tenu à souligner une amélioration de certains indicateurs, notamment du nombre de personnes de plus de 75 ans en réanimation, indiquant que la "vaccination pourrait en être l’explication".

