Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Alors que la situation sanitaire s'est fortement dégradée à La Réunion, avec un taux d'incidence de 106 pour 100.000 habitants au 16 mars 2020, le Conseil scientifique préconise l'accélération de la vaccination à La Réunion dans son rapport rendu public ce mardi. "Compte tenu de leur vulnérabilité sanitaire, sociale et économique, et de la dynamique de pénétration des variants" à La Réunion, Mayotte et en Guyane, le Conseil scientifique souhaite en effet que la population soit vaccinée plus vite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour l'heure, 30.000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin à La Réunion, et 10.000 ont reçu deux doses, soit 0,012% de la population.

