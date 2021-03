Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Les derniers chiffres font état de 902 cas de Covid-19 confirmés du 6 au 12 mars à La Réunion. Le taux d'incidence est désormais de 106 pour 100.000 habitants, contre 114,2 la semaine précédente. Une baisse des indicateurs encourageante, alors que les maires de l'île rencontrent le préfet ce mardi 16 mars 2021 pour faire le point sur la situation sanitaire. Le Port reste la commune avec le taux d'incidence le plus élevé, celui-ci culminant à 226 pour 100.000 habitants. Saint-Pierre et Saint-Denis ont respectivement un taux d'incidence de 132 et 131 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

