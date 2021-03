Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un an jour pour jour que La Réunion, au même titre que les autres départements ultramarins et la Métropole, a connu le confinement. Jusqu'en mai il a fallu apprendre à vivre avec les attestations de déplacement dérogatoire. Tout le monde se souvient du discours télévisé du Président Emmanuel Macron, annonçant ce confinement national. Un moment historique. A La Réunion on s'en souvient bien et certains ont accepté de nous raconter leurs souvenirs. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Un an jour pour jour que La Réunion, au même titre que les autres départements ultramarins et la Métropole, a connu le confinement. Jusqu'en mai il a fallu apprendre à vivre avec les attestations de déplacement dérogatoire. Tout le monde se souvient du discours télévisé du Président Emmanuel Macron, annonçant ce confinement national. Un moment historique. A La Réunion on s'en souvient bien et certains ont accepté de nous raconter leurs souvenirs. (Photo rb/www.ipreunion.com)