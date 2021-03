Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Si les autorités se veulent rassurantes dans leur bilan hebdomadaire de la situation sanitaire, certains facteurs sont pourtant inquiétants. 16 personnes sont décédées en l'espace d'une semaine, soit deux victimes par jour au moins. Cinq d'entre elles étaient issues d'évacuations sanitaires. Ce nombre total de morts en une semaine n'avait jamais été atteint depuis le début de l'épidémie à La Réunion le 11 mars 2020. Si le taux d'incidence et le nombre de cas hebdomadaires sont en baisse, on note une forte une multiplication du nombre de variants, ces derniers représentant 64% des cas confirmés entre le 6 et le 13 mars 2021. Par ailleurs, selon les informations obtenues par Imaz Press a l'issue de la réunion entre la préfecture et les maires, le préfet a notamment indiqué aux élus qu'il n'y aura pas de nouveau protocole sanitaire pour les transports en commun et les églises ne seront pas autorisées à accueillir plus de fidèles pour la Semaine sainte (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

