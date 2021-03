Le Premier ministre Jean Castex fait le point ce jeudi 18 mars 2021 sur la situation sanitaire, aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran. "La situation se dégrade" a déclaré le Premier ministre, qui fait part de la naissance d'une "troisième vague". La stratégie territorialisée doit se poursuivre d'après lui. 16 départements sont confinés sept jours sur sept à compter de ce vendredi, minuit. Par ailleurs le couvre-feu est repoussé à 19h en Métropole, en raison de l'arrivée des beaux jours. (Photo d'illustration AFP)

Le Premier ministre a estimé que la stratégie territorialisée doit continuer étant donné "les fortes disparités" entre les différentes régions.

Les départements en alerte sont ceux de l'Ile-de-France (8 départements), des Hauts-de-France (5 départements), les Alpes-Maritimes, la Seinte-Maritime et l'Eure. Pour quatre semaines, à compter de ce vendredi minuit, ces territoires passent eux aussi en confinement sept jours sur sept. Dans les 16 départements, les commerces et rayons non essentiels devront restés fermés dès samedi. Les déplacements inter-régionaux sont interdits pour ces territoires.

Le confinement est cependant assoupli. Les sorties, non limitées dans le temps, devront se faire dans un rayon de 10 km autour du domicile avec attestation. Le gouvernement insiste également sur la nécessité de télétravailler au moins 4 jours par semaine. Ces mesures sont prises pour "au moins 4 semaines", pourront être étendues "à d'autres parties du territoire", a précisé le Premier ministre. "C'est une 3ème voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer", a insisté Jean Castex.

L'ensemble des départements de Métropole passent en couvre-feu à partir de 19h, en raison de l'arrivée des beaux jours et du changement d'heure, prévu dans l'Hexagone ce week-end. Il faudra voir dans les prochains jours si le préfet de La Réunion adapte également ce nouvel horaire, bien que l'île ne soit pas concernée par le changement d'heure.

Jean Castex a aussi annoncé qu'il se ferait vacciner ce vendredi 19 mars, via une injection d'AstraZeneca, le vaccin suspendu par plusieurs pays dont la France en raison de caillots sanguins détectés sur plusieurs patients. La France attendait le retour de l'Agence du médicament. Celle-ci a donné son feu vert ce jeudi, le vaccin AstraZeneca fait donc son retout en France.

www.ipreunion.com / [email protected] avec AFP