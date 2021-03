Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Le département de Mayotte enregistre plus de 450 cas du 9 au 15 mars 2021. Le taux d'incidence de l'île aux parfums est de 161 pour 100.000 habitants et le taux de positivité est de 10,9%. Le nombre d'hospitalisations est en hausse, passant à 89 patients pris en charge. Mais ce taux reste sous la barre des 100 hospitalisations, signe d'une stabilisation effective de l'épidémie à Mayotte. A noter que la campagne de vaccination se poursuit la semaine prochaine, à Mamoudzou, Bandraboua, Chiconi, Labattoir, Koungou et Tsararano. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

