Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

A Mayotte, dix nouveaux décès sont à déplorer, portant à 151 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Le plus jeune patient était âgé de 49 ans et le plus âgé de 89 ans. Le taux d'incidence de l'île passe à 136,7 pour 100.000 habitants et continue donc de baisser. Sur une semaine glissante, 382 nouveaux cas positifs ont été détectés et le taux de positivité passe à 9,7%. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A Mayotte, dix nouveaux décès sont à déplorer, portant à 151 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Le plus jeune patient était âgé de 49 ans et le plus âgé de 89 ans. Le taux d'incidence de l'île passe à 136,7 pour 100.000 habitants et continue donc de baisser. Sur une semaine glissante, 382 nouveaux cas positifs ont été détectés et le taux de positivité passe à 9,7%. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)