Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Depuis le début de la campagne de vaccination à La Réunion, 27.143 personnes ont reçu au moins une dose de vaccination (au 18 mars) indique l'ARS. Courant mars, le département bénéficiera de davantage de doses du vaccin Pfizer, soit 3.500 doses supplémentaires pour la semaine du 22 mars, permettant l'ouverture d'un plus grand nombre de plages de rendez-vous dans les centres de vaccination ajoute l'agence régionale de santé. Par ailleurs, de nouveaux publics prioritaires vont pouvoir se faire vacciner à partir du 22 mars à savoir les personnes de plus de 60 ans (et plus 65) atteintes de certaines pathologies. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS.

