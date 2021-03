A partir du lundi 22 mars 2021, le couvre-feu à Mayotte débutera à 20 heures au lieu de 18 heures, annonce la préfecture de Mayotte ce vendredi 19 mars 2021. Les guichets des administrations pourront rouvrir, "sous réserve d'un protocole sanitaire renforcé" précise-t-elle (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les dernières données épidémiologiques établies par Santé Publique France révèlent que le taux de positivité est repassé sous le seuil d’alerte. Il s’élève à 9,7 % du 10 au 16 mars 2021. Sur la même période, le taux d’incidence est descendu à 136,7 cas pour 100 000 habitants.

Le département a commencé à alléger les restrictions sanitaires avec un déconfinement progressif le lundi 15 mars 2021. Un couvre-feu instauré de 18h à 4h a prendre le relais. Les commerces et les écoles primaires ont pu rouvrir, ainsi que les lieux de culte, à raison d'un jour par semaine

Plusieurs restrictions restent cependant en vigueur :



• l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes ;

• l’ouverture des classes de 4eme, 3eme, seconde et première en demi-jauge ;

• la fermeture des bars et des restaurants ;

• l’interdiction des fêtes de mariage et des voulés ;

• l’interdiction de la pratique sportive en salle.