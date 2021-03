Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Les professionnels de santé du quartier de Jean-Petit m'ont alerté de la forte dégradation sanitaire dans ce secteur" annonce Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph. 14 cas de Covid-19, du variant sud-africain "très probablement" ont été confirmés dans ce quartier des hauts du centre de Saint-Joseph. 50 cas contacts ont été établis, dont des enfants. 23 autres personnes sont en attente de résultat du test PCR d'ici le 23 mars 2021. Afin de "préserver la population de ce quartier et dans l'intérêt de toutes et tous", l'école primaire de Jean-Petit restera fermée ces lundi 22 mars et mardi 23 mars 2021 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

