Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 22 heures

Il y a un an presque jour pour jour, le 11 mars 2020, le premier cas de Covid-19 était découvert à La Réunion. Notre île s'enfonçait dans la psychose et, comme partout dans le monde, nos vies étaient bouleversées, devant vivre au rythme de ce virus tant redouté, dont les conséquences économiques, sociales et sanitaires désastreuses sont plus que jamais d'actualité. Un scénario inimaginable jusqu'alors. Images d'une année qui a profondément changé nos vies (Photo rb/www.ipreunion.com)

