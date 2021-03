Dans le quartier de Jean-Petit, à Saint-Joseph, 14 cas de Covid-19 ont été confirmés. 50 cas contacts avaient été établis, dont des enfants. L'école primaire de Jean-Petit était donc fermée ce lundi 22 mars. Elle va pouvoir rouvrir ce mardi 23 mars dès 7h50, un dépistage massif va être organisé ce même jour. Nous publions ci-dessous le communiqué du maire, Patrick Lebreton (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Devant l’augmentation des cas COVID19 sur Jean-Petit, j’ai dû, en fin de semaine dernière, prendre un arrêté de fermeture de l’école du quartier. J’ai donc naturellement interpellé les services de l’État pour qu’un dépistage de masse y soit organisé.

Ma demande a été entendue : une opération de dépistage de la COVID 19 sera organisée comme suit :



- dès demain, mardi 23 mars, un dépistage pour les enfants est prévue dans l’enceinte même de l’école qui sera donc réouverte à partir de 7h50



- mercredi 24 mars et jeudi 25 mars, le dépistage sera ouvert à toute la population du quartier à la Maison Pour Tous.



J’invite les parents à faire tester leurs enfants dès demain et l’ensemble des habitants du quartier à se rendre à la Maison Pour Tous Mercredi et Jeudi."

