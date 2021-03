Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Le bilan s'alourdit sur la Grande Ile, qui souffre de plus en plus du Covid-19. On compte désormais 22.484 cas cumulés depuis le début de l'épidémie et 351 morts, selon les chiffres officiels. Le président Andry Rajoelina a annoncé ce dimanche 21 mars 2021 dans la soirée un isolement des régions de Nosy-Be et Mahajanga pendant 15 jours. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

