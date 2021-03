Dans son bilan hebdomadaire, la préfecture annonce que 15 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19 cette semaine dont deux arrivées à La Réunion suite à une évacuation sanitaire (evasan). Le patient le plus jeune avait 45 ans. Sur sept jours, 930 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés. Le taux d'incidence passe à 109 pour 100.000 habitants. La proportion des variants passe à 61,2%. Sur le département, 33 clusters sont enregistrés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture et de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les chiffres des 7 derniers jours montrent une légère augmentation du nombre de cas avec un taux d’incidence hebdomadaire qui reste au-dessus du seuil de 100/100 000 habitants.

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 23 mars 2021, les décès de 15 patients âgés de plus de 45 ans intervenus au cours des 7 derniers jours, dont deux d’entre eux étaient arrivés à La Réunion au titre des évacuations sanitaires.

Du 13 au 19 mars, 930 cas ont été recensés soit un taux d’incidence hebdomadaire en légère augmentation porté à 109/100 000 habitants, contre 106/100 000 habitants la semaine passée.

Parmi les 930 nouveaux cas :

· 912 cas sont classés autochtones,

· 16 cas sont classés importés,

· 2 cas sont classés autochtones secondaires.

Du 13 au 19 mars, 1 303 tests ont été criblés pour identifier une souche de variant. Au total, on comptabilise 803 cas de variants (726 sud-africains ou brésiliens et 77 britanniques), soit une proportion de 61,2%.

Compte tenu des 14 064 guérisons et des 102 décès depuis le début de la crise sanitaire, 1 395 cas sont encore actifs à ce jour sur le territoire.

15 561 cas ont été investigués par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 89,6 % sont des cas autochtones.

Au 23 mars 2021, 33 clusters sont actifs et 153 clôturés.

Parmi les clusters actifs, on note :

· 10 clusters de " criticité élevée " se situant à Le Port (1), l’Etang-Salé (1), Saint-Denis (1), Saint-Joseph (1), Saint-Louis (1), Saint-Paul (3) et Saint-Pierre (2).

· 10 clusters de " criticité modérée " se situant au Port (2), Saint-Benoit (1), Saint-Denis (3), Saint-Louis (1), Saint-Paul (1), Saint-Pierre (2).

Les clusters en milieu professionnel demeurent nombreux : avec la rentrée il est vraiment nécessaire de renforcer le télétravail partout où cela est possible et d’être extrêmement vigilants sur les temps de restauration en évitant autant que possible les structures collectives.

Concernant les autres indicateurs, il est à noter :

· un taux d’incidence à 117,3/100 000 chez les 15-24 ans en légère diminution,

· un taux d’incidence à 155,7/100 000 chez les 25-34 ans en légère baisse,

· un taux d’incidence à 153/100 000 chez les 35-44 ans en augmentation de 22.9% ,

· un taux d’incidence à 87.4/100 000 chez les plus de 65 ans en augmentation de 14.2%,

· un taux d’incidence à 80/100 000 chez les plus de 75 ans qui diminue de 13%,

· un taux de positivité des tests stable à 6.5 %, mais qui reste au-dessus du seuil de vigilance (5%),

· un nombre de dépistage qui continue de baisser (- 4.8%) par rapport à la semaine dernière.

Au 22 mars, 52 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 122 lits de réanimation comptabilisés sur le territoire réunionnais.

Bien que les indicateurs montrent une situation stable, l’épidémie de Covid-19 se poursuit à La Réunion. La situation peut évoluer rapidement. Avec la fin des vacances scolaires, il est important pour chacun de continuer à être vigilant au travail et en famille : maintenir les gestes barrières, limiter ses contacts sociaux et respecter la mesure du couvre-feu.

Il est également essentiel pour les personnes prioritaires de se porter volontaire pour la vaccination :

· Les résidents d’EHPAD et les patients âgés hospitalisés dans les établissements de santé dont les services de soins de suite et de réadaptation

· Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences services et autres lieux de vie spécialisés

· Les personnes en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils médicalisés

· Toute personne âgée de plus de 75 ans

· Toute personne âgée de 60 à 74 ans (et non plus 65 ans) ayant au moins une des pathologies à risque de forme grave de Covid-19 définies par le Haut Conseil de Santé Publique *

· Les patients ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 *

· Les professionnels de santé salariés et libéraux

· Les secrétaires médicales

· Les personnels des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap

· Les personnels des services d’aide à domicile pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap

· Les sapeurs-pompiers