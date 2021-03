Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Les nouveaux chiffres du Covid-19 publiés par la préfecture et l'ARS ce mardi 23 mars 2021 n'ont rien de rassurant. Sur sept jours ce sont 15 décès qui sont enregistrés, dont deux patients arrivés à La Réunion suite à une évacuation sanitaire. La barre des 900 cas / semaine ne baisse pas puisque 930 nouveaux cas ont été recensés, faisant passer le taux d'incidence de 106 à 109 pour 100.000 habitants. Et surtout la proportion des variants augmente, passant à plus de 61%. Si les autorités sanitaires parlent d'une "stabilisation" de l'épidémie à La Réunion, les chiffres pourtant restent préoccupants, alors qu'un couvre-feu est pourtant en vigueur depuis maintenant deux semaines et que le nombre de dépistages dégringole. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les nouveaux chiffres du Covid-19 publiés par la préfecture et l'ARS ce mardi 23 mars 2021 n'ont rien de rassurant. Sur sept jours ce sont 15 décès qui sont enregistrés, dont deux patients arrivés à La Réunion suite à une évacuation sanitaire. La barre des 900 cas / semaine ne baisse pas puisque 930 nouveaux cas ont été recensés, faisant passer le taux d'incidence de 106 à 109 pour 100.000 habitants. Et surtout la proportion des variants augmente, passant à plus de 61%. Si les autorités sanitaires parlent d'une "stabilisation" de l'épidémie à La Réunion, les chiffres pourtant restent préoccupants, alors qu'un couvre-feu est pourtant en vigueur depuis maintenant deux semaines et que le nombre de dépistages dégringole. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)