La Réunion reste le territoire ultra-marin le plus vacciné, avec 44.524 injections du vaccin réalisées au 22 mars 2021. 84,3% des 52.845 doses livrées ont été utilisées. Afin d'accélérer le rythme, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont décidé l'envoi de doses supplémentaires par rapport aux volumes initialement prévus la semaine du 22 mars : 3.500 doses supplémentaires seront envoyées La Réunion, qui bénéficiera par ailleurs d'un second réassort de 5.850 doses la semaine du 5 avril. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

