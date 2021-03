Le déconfinement progressif continue à Mayotte. A partir de ce samedi 27 mars 2021, le couvre-feu commencera à partir de 22h30 au lieu de 20 heures. Les restaurants et établissements recevant du public sont de nouveaux autorisés à ouvrir leurs portes, tout comme les marchés. Les écoles rouvriront lundi avec des classes à jauge pleine, ainsi que tous les lieux de cultes, toujours dans le respect des mesures sanitaires. Les mosquées pourront rouvrir ce vendredi pour les cinq prières de la journée, dans le respect du protocole sanitaire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Certaines interdictions restent en place, notamment les regroupements de plus de six personnes dans les lieux publics ou les grandes célébrations comme les mariages. Les salles de sport et les discothèques devront rester fermées.

Selon les dernières données épidémiologiques du 25 mars 2021, le taux d’incidence s’élève à 94,8 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité s’élève à 7,5 %.

