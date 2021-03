Interrogé par la députée de La Réunion Nadia Ramassamy l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué mardi 23 mars que la situation sanitaire était "extrêmement tendue" à La Réunion et qu'il fallait augmenter la vaccination. Il avait alors précisé que sur l'île, l'âge des bénéficiaires était abaissé à 60 ans, "compte tenu de l'âge moyen de la population". Le lendemain, l'agence régionale de santé dévoilait que la vaccination serait élargie à partir de 29 mars... "aux personnes de 70 ans". Une confusion que l'ARS, interrogée par Imaz Press, met au clair : il s'agissait bien d'une erreur de la part du ministre de la Santé. La vaccination à partir de 60 ans sans comorbidité n'est pas encore à l'ordre du jour à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Nous avons abaissé l’âge des bénéficiaires de la vaccination, […] il sera de 70 ans en France métropolitaine. À La Réunion, il est de 60 ans, compte tenu de l’âge moyen de la population", a déclaré Olivier Véran en réponse à la députée Nadia Ramassamy, ce mardi, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

Bien que le ministère de la Santé n'ait jamais répondu à notre demande de clarification, il s'avère qu'il s'agit bel et bien d'une erreur, ce que nous confirme l'ARS ce vendredi 26 mars. "L’abaissement de l’âge à 70 ans sans comorbidité pour la vaccination se fera à compter du 29 mars. La quantité de doses reçues à fin avril permettra un élargissement des cibles début avril. Cet élargissement, selon une position partagée entre les représentants du corps médical de l’île et l’ARS, concernera les plus de 50 ans avec comorbidité (et non pas les plus de 60 ans sans comorbidité). L’élargissement éventuel aux publics de plus de 60 ans sans comorbidité sera tributaire des doses supplémentaires qui seront accordées au département. Il n’est donc pas appliqué à ce jour l’âge de 60 ans et + sans comorbidité pour la vaccination."

La Réunion est donc, contrairement à ce qu'affirmait le ministre, au même stade que la Métropole : une vaccination à partir de 70 ans, pas moins.

www.ipreunion.com / [email protected]