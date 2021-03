Les différents outils mis en place par Santé publique France permettent de suivre presque jour après jour les taux d'incidence des différents départements et l'évolution des indicateurs du Covid-19. Selon des chiffres mis en ligne cette semaine et en date du 22 mars, le taux d'incidence de La Réunion passe à 119,3 pour 100.000 habitants. Bien que les données soient établies sur une semaine glissante, si les chiffres sont confirmés mardi prochain par l'ARS, il s'agirait alors d'une très forte augmentation de l'incidence sur notre département. Le taux indiqué mardi 23 mars était de 109 pour 100.000, alors qu'il était de 106 la semaine précédente. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chiffres consolidés ou pas, il semble cependant que le taux d'incidence ne baisse pas sur l'île. Car même si la fin de semaine permettra éventuellement de lisser ce taux, le fait qu'il soit passé à 119,3 à un moment donné a de quoi inquiéter.

Les chiffres de Santé publique France sont consultables ici ou encore ici.

Rappelons que mardi 23 mars, l'ARS et la préfecture faisaient état d'une situation épidémique "stable" à La Réunion, bien que les chiffres soient élevés. 15 décès ont été enregistrés en une semaine, dont 2 suite à une évacuation sanitaire, 930 cas ont été détectés en une semaine (soit plus que la semaine précédente), la part des variants dépasse les 60% et 33 clusters sont actifs. Tout ceci alors que les dépistages ont baissé de -21%, ainsi plus de cas ont été détectés malgré une chute du nombre de tests.

La communauté médicale n'a pas caché son inquiétude et parle plutôt de "plateau très dégradé" : les chiffres restent effectivement dans la même "fourchette" mais ils sont préoccupants. Le nombre de décès, lui, est un critère particulièrement inquiétant.

Ce mercredi le préfet rencontrait les maires de l'île. Il n'a pas communiqué de restrictions supplémentaires, mais a affirmé que le couvre-feu resterait à 18 heures, au moins jusqu'au 5 avril, bien que des élus lui demandent de le décaler à 19 heures.

