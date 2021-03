Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Du vendredi 19 au jeudi 25 mars, 19 classes ont été fermées à cause du Covid-19, et 73 élèves et 15 personnels ont été contaminés. Tous les établissements scolaires de l'île restent ouverts. Des campagnes de tests salivaires ou tests antigéniques sont organisées dans les écoles et établissements si nécessaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Du vendredi 19 au jeudi 25 mars, 19 classes ont été fermées à cause du Covid-19, et 73 élèves et 15 personnels ont été contaminés. Tous les établissements scolaires de l'île restent ouverts. Des campagnes de tests salivaires ou tests antigéniques sont organisées dans les écoles et établissements si nécessaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)