Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans un courrier adressé au Premier ministre Jean Castex ce dimanche soir 28 mars 2021, l'association des maires de La Réunion (AMDR) demande à l'Etat "d'accélérer dans le plus brefs délais la campagne de vaccination". Au nom de l'AMDR, Serge Hoarau souligne qu'avec "102 décès depuis le début de la circulation de la Covid-19, dont une trentaine de décès a été recensé sur les deux dernières semaines", La Réunion paye "un lourd" tribut". Il note que la "tension sur le milieu hospitalier oblige le représentant de l'Etat à appliquer des mesures restrictives telles que le couvre-feu sans résultats probants sinon l'affaiblissement progressive de nos TPE-PME, de notre tissu économique local, de notre vie associative, sportive, culturelle et sociale" et réclame donc que notre îel soit "un territoire pilote en matière de vaccination". Nous publions ci-dessous l'intégralité de ce courrier (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans un courrier adressé au Premier ministre Jean Castex ce dimanche soir 28 mars 2021, l'association des maires de La Réunion (AMDR) demande à l'Etat "d'accélérer dans le plus brefs délais la campagne de vaccination". Au nom de l'AMDR, Serge Hoarau souligne qu'avec "102 décès depuis le début de la circulation de la Covid-19, dont une trentaine de décès a été recensé sur les deux dernières semaines", La Réunion paye "un lourd" tribut". Il note que la "tension sur le milieu hospitalier oblige le représentant de l'Etat à appliquer des mesures restrictives telles que le couvre-feu sans résultats probants sinon l'affaiblissement progressive de nos TPE-PME, de notre tissu économique local, de notre vie associative, sportive, culturelle et sociale" et réclame donc que notre îel soit "un territoire pilote en matière de vaccination". Nous publions ci-dessous l'intégralité de ce courrier (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)