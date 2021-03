Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire américain Johnson and Johnson sera livré en Europe à partir du 19 avril, a indiqué la société ce lundi à l'AFP. Ce vaccin a été, mi-mars, le quatrième à obtenir le feu vert de l'Agence européenne du médicament, après ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca. Il n'est actuellement administré qu'aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, mais il a aussi été approuvé au Canada. Le Conseil départemental a d'ores et déjà indiqué souhaiter bénéficier du vaccin, qui ne s'injecte qu'en une seule fois et qui est efficace contre le variant sud-africain, circulant largement à La Réunion. Le vaccin peut par ailleurs être stocké dans un réfrigérateur simple, ce qui facilite largement son acheminement dans l'île (Photo d'illustration AFP)

