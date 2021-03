Le département de Mayotte poursuit son déconfinement. A compter de ce lundi 29 mars 2021, les lieux de culte peuvent rouvrir, "en appliquant un protocole sanitaire strict" insiste la préfecture locale. Les établissements scolaires peuvent aussi recevoir à nouveau les élèves "en jaune pleine". Depuis ce week-end, le couvre-feu est passé de 22h30 à 4h du matin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'activité repart à Mayotte. Le week-end qui vient de s'écouler et ce début de semaine marquent une étape importante du déconfinement. Désormais, les Mahorais sont soumis au couvre-feu à partir de 22h30 seulement, et ce depuis ce samedi 27 mars 2021. Une décision prise par les autorités alors que les cas journaliers continuent de baisser et que les hospitalisations semblent se stabiliser.

Les restaurants ont également pu rouvrir leurs portes, en appliquant "un protocole sanitaire strict". Ce week-end, les marchés ont rouvert eux aussi. A partir de ce lundi 29 mars 2021, les établissements scolaires peuvent recevoir l'ensemble des élèves et les lieux de culte peuvent reprendre les offices religieux.

La préfecture précise que les jauges limites dans les commerces et la limitation du nombre de passagers dans les taxis reste toujours en vigueur. Sont aussi interdits : "les rassemblements de plus de six personnes, la pratique sportive en salle, les discothèques, la diffusion de musique amplifiée, les voulés, les fêtes liées aux grands mariages".

- Une situation sanitaire qui se stabilise -

Les chiffres restent bons à Mayotte et depuis plusieurs semaines, la circulation du virus s'essouffle. Alors que l'île aux parfums a connu des pics à plus de 2.000 cas par semaine, l'agence régionale de santé (ARS) fait part de 265 nouveaux cas de Covid-19 recensés sur une semaine. Le taux d'incidence est enfin passé sous la barre des 100 pour 100.000 habitants avec un taux de 94,8. Le taux de positivité des tests quant à lui s'approche du taux réunionnais et s'élève à 7,5%.

Seules 71 personnes sont hospitalisées actuellement au centre hospitalier de Mayotte (CHM), dont 16 en service de réanimation. Les taux restent cependant élevés et supérieurs à ceux de La Réunion pour certans chiffres. Une situation que l'ARS locale souhaite surveiller avec la plus grande vigilance.

