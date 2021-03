Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Selon Santé publique France, le taux d'incidence de La Réunion passe à 130,4 pour 100.000 habitants. Une véritable explosion alors qu'il était à 119 en fin de semaine dernière, toujours selon Santé publique France et de 109 selon l'ARS et la préfecture. Un chiffre disponible via les données gouvernementales, à quelques heures de la traditionnelle publication du bilan des chiffres Covid à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

