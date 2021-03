Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Les maires se réunissent avec le préfet et la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) ce mercredi 31 mars 2021. La directrice de l'ARS Martine Ladoucette a confirmé une dégradation de la situation sanitaire avec des pics à 200 nouveaux cas de Covid-19 par jour. Par ailleurs, le taux d'incidence explose chez les 15-45 ans et est en hausse de 35% chez les plus de 65 ans. Côté hospitalisation, 93% des lits sont occupés, patients Covid et non Covid compris. La vaccination pour les 60 ans et plus pourrait commencer à partir du mois d'avril et 50.993 personnes ont reçu au moins une dose du virus. (Photo rb/www.ipreunion.com)

