Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans l'île, l'ARS La Réunion et les communes de La Possession et de l'Etang-Salé, avec le soutien du CHU, des laboratoires et des pharmacies, organisent des opérations de dépistage pour la population. Celles-ci auront lieu le 3 avril pour La Possession et le 7 avril pour L'Etang-Salé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

