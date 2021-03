Alors qu'un reconfinement partiel de toute la Métropole a été annoncé ce mercredi 31 mars 2021, Emmanuel Macron a précisé que les territoires ultra-marins n'étaient pas concernés par cette mesure. Pour l'heure donc, La Réunion échappe aux restrictions interdisant les déplacements à plus de 10 km de chez soi. Il faudra cependant attendre vendredi 2 avril et la prise de parole du préfet Jacques Billant pour savoir si les restrictions sanitaires ne seront pas durcies dans l'île. Une option peu probable, alors que la situation sanitaire continue de se dégrader. La préfecture a indiqué lors de la réunion hebdomadaire avec les maires de l'île que des annonces seraient faites ce vendredi (Photo d'illustration AFP)

"Les territoires ultra-marins ne sont pas concernés, car le Covid-19 y circule moins, et certains ont déjà fait de très gros efforts il y a quelques semaines pour ralentir le virus" a indiqué Emmanuel Macron lors de sa prise de parole. Une affirmation qui n'est pas forcément transposable à La Réunion, où le virus circule de façon exponentielle. Regardez

Le chef de l'Etat a aussi exhorté toute la population, hexagonale comme ultra-marine, à éviter au maximum les rassemblements festifs et familiaux, où "les contaminations y sont les plus élevées".



Aucune autre annonce n'a été faite concernant les outre-mer : Emmanuel Macron s'est concentré sur la situation métropolitaine, où la présence du variant anglais a fait accélérer la circulation du virus, et où les patients en réanimation sont toujours plus jeunes. Désormais, 44% d'entre eux ont moins de 65 ans. Emmanuel Macron a comparé l'apparition des variants à "une épidémie dans l'épidémie".

• Durcissement des restrictions



Une situation qui pousse le gouvernement a placé la totalité de la Métropole en "mesures de freinage" : la population n'est plus autorisée à se déplacer à plus de 10 km de chez elle à partir de samedi, les déplacements inter-régionaux sont interdits, le couvre-feu à 19 heures reste en place. 19 départements de Métropole étaient déjà concernés par ces mesures. Les déplacements seront tolérés sur le week-end pascal pour permettre aux gens de se rendre dans leur domicile secondaire, s'ils en ont un.

• Fermeture des écoles



Mesure exceptionnelle depuis le premier confinement, les écoles fermeront elles aussi leurs portes pour une durée de trois semaines. Les crèches, maternelles, primaires, collèges et lycées sont concernés. La première semaine, tous les cours se feront à distance. Les vacances scolaires du printemps ont toutes été alignées pour survenir à la fin de la semaine prochaine. Les élèves du premier degré pourront retourner à l'école dès le 26 avril, les collégiens et lycéens seront en distanciel jusqu'au 3 mai. Les étudiants pourront se rendre à l'université une fois par semaine. Pour l'heure, La Réunion n'est pas concernée par ces fermetures, mais il faudra patienter jusqu'à vendredi pour avoir le fin mot de l'histoire

• Renforcement des lits de réanimation



Un renfort en réanimation pour passer à plus de 10 000 lits a été annoncé, contre 7 665 actuellement. "Je veux ici remercier les étudiants en médecine, les retraités, le service de santé des armées, tous les volontaires de la réserve sanitaire. Tous sont mobilisés, seront mobilisés de manière accrue pour porter dans les prochains jours", a déclaré Emmanuel Macron.

• Calendrier de réouverture et vaccination

Le Président a esquissé un calendrier de réouverture des lieux accueillant du public : les terrasses et certains lieux de cultures pourront rouvrir à la mi-mai. Un calendrier précis sera prochainement présenté par Emmanuel Macron concernant tous lieux de culture et de sport.



Enfin, il a insisté sur l'importance de la vaccination pour un retour "à la vie d'avant". Actuellement, plus de 8,5 millions de Français ont reçu une première dose et 3 millions ont reçu les deux. La campagne vaccinale devrait encore s'accélérer. A partir du 16 avril, les personnes de plus de 60 ans pour être vaccinées. Les plus de 50 ans pour se vacciner à partir du 15 mai. Enfin, à la mi-juin, toute la population en dessous de 50 ans pourra prendre rendez-vous. "D'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés" a assuré Emmanuel Macron.



"Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude, de fatigue, d'énervement, c'est bien normal. Je sais qu'à chaque étape de cette épidémie, nous aurions pu faire mieux : c'est vrai. Mais nous avons tenu, nous avons appris, et nous nous sommes améliorés. Pour le mois qui vient, il nous faut nous mobiliser pour les plus fragiles" a-t-il conclu.

De nouvelles annonces sont certaines à prévoir pour La Réunion ce vendredi.



as/www.ipreunion.com / [email protected]