L'ARS appelle à se faire dépister au moindre doute

"Que vous soyez un cas positif ou personne contact, seul un isolement strict peut protéger la population" rappelle Xavier Deparis. "Il faut se faire dépister au moindre signe, mais aussi se faire vacciner : le vaccin Pfizer a fait ses preuves face aux formes graves. Nous encourageons toutes les personnes éligibles à venir se faire vacciner" continue-t-il. L'ARS vise 75.000 vaccinations d'ici le 1er mai.

Un deuxième centre de vaccination va ouvrir à Pierrefonds. 15.000 doses du vaccin Johnson and Johnson vont être livrées en plus. "Ce vaccin est monodose" rappelle Xavier Deparis. Toutes les officines de pharmacies et tous les médecins de ville peuvent désormais vacciner. Deux centres de vaccinations au profit des entreprises vont ouvrir début mai. 16 hospitalisations sont issues d'évasan, 29 patients réunionnais de Covid-19, 53 patients non-atteints de pathologie Covid-19.