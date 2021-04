L'Agence régionale de santé (ARS) fait des cachotteries. Elle réserve au préfet, aux professionnels de santé, parfois aux élus, la primeur d'informations qui concernent tous. Imaz Press a eu connaissance de ces élements pas tout-à-fait rendus publics. Nombre de lits de réanimation, perspectives de réorganisation, carences en médecins anesthésistes réanimateurs, renforts venus du privé ... On fait le point (Photo rb/www.ipreunion.com)

Aux dernières nouvelles - sous réerve de quelques variations dues au fait que ces données ARS datent du 31 mars -, 109 des 122 lits de réanimation de La Réunionétaient occupés. L’ARS faisait état d’une hausse du nombre des patients Covid+ locaux en situation de "réa", soit 38 cas le 31 mars dernier, contre 13 cas, le 1er mars dernier. Cela traduit une moyenne d’admissions de 35 cas Covid+ la dernière semaine de mars, contre 18 la première semaine du mois.

Il convient de préciser parallèlement que les patients Covid+ hospitalisés en réanimation en provenance de Mayotte suite à une évacuation sanitaire (Evasan) sont au nombre de 16, au 31 mars, quand en comptait 31 deux semaines plus tôt. Il apparaît que ces Evasan ont cessé depuis le 24 mars.

Autre paramètre, le nombre de patients "non-covid"admis en réanimation demeure stable, 53 en moyenne sur les 15 derniers jours du mois, avec "un turn over" quotidien soutenu. Au-delà, en cas de saturation des lits de réanimation réunionnais, aucun secours n’est à attendre en termes d’évacuation sanitaires en direction de la Métropole sur le modèle de l’historique opération de communication "Hippocampe" où quatre patients en provenance de Mayotte ont été transférées dans l'Hexgone.

Et pour cause, les capacités de "réa" métropolitaines sont elles-mêmes, saturées faute de lits en nombre suffisant. Quant aux renforts de la réserve sanitaire dont La Réunion a brièvement bénéficié, il n’en est plus question. Ceux qui étaient venus sont repartis, ou le seront d’ici le 4 avril.

La démonstration d’évacuation sanitaire précédemment organisée était donc vide de sens, et le budget conséquent de cette opération sans lendemain être investi dans des moyens locaux supplémentaires, humains ou techniques.

On manque à La Réunion de médecins anesthésistes-réanimateurs (MAR) et d’infirmières et infirmiers anesthésistes (IADE).

C’est pour cette raison que le secteur privé a dû, peu ou prou, déprogrammer ses activités chirurgicales et libérer ses blocs opératoires. Il s'agit de garantir le fonctionnement de lits de réanimation au Centre hospitalier universitaire Sud. Les médecins anesthésistes-réanimateurs du Groupe privé Clinifutur (dont la clinique de Sainte-Clotilde notamment fait partie) seront alors intégrés aux équipes du CHU Sud.

En fait il s’agit d’ouvrir 4 lits de réanimation supplémentaires au CHU Sud, et de les rendre disponibles par le renfort de personnel non médical (PNM), sous l’égide d’infirmiers (-ères) anesthésistes en provenance du privé, sans oublier l’apport de 14 IADE en cours de formation.

Pour ouvrir quatre lits de réanimation au CHU Sud, on en ferme donc cinq à la clinique Sainte-Clotilde… Cinq lits, qu’il faudra, le cas échéant, réactiver si l’aggravation de la situation sanitaire l’exigeait.

Faire et défaire, c’est toujours travailler, sans doute.

