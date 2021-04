Huit décès de patients de plus de 50 ans et 922 cas de Covid-19 ont été recensés en une semaine à La Réunion. Six des décès survenus étaient des patients réunionnais. Les chiffres des sept derniers jours montrent "une légère diminution du nombre de cas avec un taux d'incidence hebdomadaire qui reste au-dessus du seuil de 100/100 000" indique la préfecture. Le taux d'incidence exacte est de 107,8 pour 100.000 habitants. 50 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs au Covid-19, dont 37 patients réunionnais. La proportion de variantes est "toujours plus élevée" : 71,6% des nouveaux cas sont issus de variants. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 6 avril 2021 les décès intervenus au cours des 7 derniers jours de 8 patients âgés de plus de 50 ans, dont 2 patients arrivés à La Réunion au titre des Evasan contre 1025 cas la semaine précédente soit un taux d’incidence de 120/100 000 .

Les efforts dans l’application des gestes barrière et la limitation des interactions sociales doivent se poursuivre pour infléchir la courbe des indicateurs et repasser en deçà des 100/100 000.



Du 27 mars au 02 avril, 922 cas ont été recensés en 7 jours soit un taux d’incidence hebdomadaire en légère diminution porté à 107,8/100 000 habitants contre 1025 cas la semaine précédente soit un taux d’incidence à 120/100 000.



Parmi les 922 cas :

• 896 cas sont classés autochtones.

• 19 cas sont classés importés.

• 2 cas sont classés autochtones secondaires.

• 5 cas sont issus d’une évacuation sanitaire.



Du 20 au 26 mars, 1 313 tests ont été criblés pour identifier une souche de variant. Sur ces 1.313 tests, on comptabilise 941 cas de COVID variantes (847 sud-africains ou brésiliens et 94 britanniques), soit une proportion de 71,6%.



Compte tenu des 16 011 guérisons et des 123 décès depuis le début de la crise sanitaire, 1 374 cas sont encore actifs à ce jour.



17 011 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 93,3 % sont des cas autochtones. Au 6 avril 2021, 26 clusters sont actifs et 179 clôturés.

Parmi les clusters actifs, on note :

• 11 clusters de " criticité élevée " se situant à Le Port (2), l’Etang-Salé (1), Saint-André (1), Saint-Denis (4), Saint-Joseph (1) et Saint-Pierre (2).

• 4 clusters de " criticité modérée " se situant à Saint-Denis (1), Saint-Paul (1), Saint-Pierre (2).

Concernant les autres indicateurs, il est à noter :

• un taux d’incidence stable à 154,7/100 000 chez les 25-34 ans,

• un taux d’incidence à 110,6/100 000 chez les 35-44 ans en forte baisse,

• un taux d’incidence à 71/100 000 chez les plus de 75 ans en baisse de 10%,

• un taux d’incidence en baisse de 13% chez les 15-24 ans (120,7/100 000) et de 28% chez les plus de 65 ans (95,8/100 000).

• un taux de positivité des tests en baisse à 4,6 %,

• un nombre de dépistage qui augmente (+ 11,3%) par rapport à la semaine dernière.



Le R effectif repasse en dessous de 1 (alors qu’il était à 1,04 la semaine précédente) et le taux de positivité est en dessous du seuil de 5% (contre 6,5% la semaine précédente) ; cette baisse est encourageante mais doit être maintenue sur les prochaines semaines pour considérer une réelle amélioration de la situation.

Au 6 avril, 50 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19, dont 37 patients réunionnais, sur les 122 lits de réanimation comptabilisés sur le territoire réunionnais.

Bien que les indicateurs montrent une situation stable, l’épidémie de Covid-19 se poursuit à La Réunion. La situation peut évoluer d’une semaine à l’autre. Il est donc important pour chacun de continuer à être vigilant en toute circonstance : maintenir les gestes barrières, limiter ses contacts sociaux et respecter la mesure du couvre-feu.

Elargissement de la vaccination aux femmes enceintes



Désormais, les femmes enceintes à partir du 2ème trimestre de grossesse peuvent se faire vacciner.