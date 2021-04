Une semaine après un record du nombre de cas de Covid-19 en l'espace de sept jours, les chiffres sont légèrement à la baisse. 922 cas ont été confirmés entre le 27 mars et le 2 avril 2021, contre 1.025 cas la semaine précédente. Huit patients sont cependant décédés, tous âgés de plus de 50 ans. Deux d'entre eux étaient issus d'évacuations sanitaires. Le taux d'incidence est lui aussi en baisse, passant de 120 à 107,8 entre le vendredi 2 avril et ce mardi. Des indicateurs à la baisse donc, mais toujours extrêmement élevés. La préfecture souhaite que le taux d'incidence repasse en dessous des 100 pour 100.000 habitants rapidement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• 922 cas en sept jours



Si le nombre de cas a diminué d'une centaine d'une semaine à l'autre, le virus circule toujours fortement dans l'île. Plus d'une centaine de cas sont recensés tous les jours, une moyenne extrêmement élevée. Les autorités espèrent endiguer l'épidémie avec de nouvelles restrictions sanitaires mises en place ce mardi. Les effets de ces restrictions ne devraient cependant pas être visibles tout de suite.



• Huit personnes sont décédées



Le nombre de décès a été divisé par deux en l'espace de deux semaines. S'il s'agit d'une bonne nouvelle, les patients étaient cependant "âgés de plus de 50 ans", soit un âge extrêmement jeune pour succomber au Covid-19



• 107,8 habitants sur 100.000 positifs



Le taux d'incidence a enregistré une baisse significative, passant de 120 à 107,8 pour 100.000 habitants. Une bonne nouvelle, particulièrement quand le nombre de dépistage est en hausse et que le taux de positivité est en baisse.



En une semaine, le nombre de test a augmenté de 11,3%. Parallèlement, le taux de positivité est lui descendu à 4,6%, soit en dessous du seuil d'alerte, contre 6,5% la semaine précédente.



Des indicateurs encourageants, qui doivent cependant encore s'améliorer si les autorités souhaitent alléger les restrictions sanitaires. "Cette baisse est encourageante mais doit être maintenue sur les prochaines semaines pour considérer une réelle amélioration de la situation" notent-elles par ailleurs



• Les variants toujours plus nombreux



Preuve de leur plus grande contagiosité, les variants sont toujours plus nombreux dans l'île. Désormais, ils représentent 71,6% des nouveaux cas déclarés à La Réunion. Du 20 au 26 mars, 1.313 tests ont été criblés pour identifier une souche de variant. Sur ces tests, on comptabilise 941 cas de Covid-19 variantes : 847 sud-africains ou brésiliens et 94 britanniques.



• Les jeunes de 25 à 34 ans particulièrement touchés



Les taux d'incidence ne sont toujours pas égaux parmi les différentes tranches d'âge. Les jeunes de 25 à 34 ans sont particulièrement touchés, avec un taux de 154,7 pour 100.000. Les 15-24 ans sont la deuxième partie de la population la plus touchée, avec cependant un taux en baisse de 13% et qui atteint les 120,7 pour 100.000.



Le taux d’incidence chez les 35-44 ans est lui aussi en forte baisse, avec 110,6 pour 100 000 contre 147,7 mardi dernier. Chez les plus de 75 ans, il est de 71 pour 100 000, en baisse de 10%. Enfin, une forte baisse de 28% a été notée chez les plus de 65 ans, qui est désormais de 95,8 pour 100.000 contre 122,2 la semaine passée.



• Légère diminution des hospitalisations



En l'espace d'une semaine, les hospitalisations en réanimation sont passées de 54 à 50, enregistrant une très légère baisse. Parmi ces patients, 37 sont réunionnais. Pour rappel, 122 lits de réanimation sont disponibles dans l'île.

Si les indicateurs sont encourageants, la situation "peut évoluer d’une semaine à l’autre" rappelle la préfecture. Elle rappelle donc qu'il est "important pour chacun de continuer à être vigilant en toute circonstance".



