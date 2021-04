Comme chaque semaine, le préfet a rencontré les maires ce mercredi 7 avril 2021. Préfecture et ARS ont confirmé la volonté de renforcer la vaccination avec pour objectif 25.000 personnes vaccinées au mois de mai. Le Johnson and Johnson devrait être livré le 20 avril. Le dépistage augmente et les taux d'occupation baissent en réanimation : des bonnes nouvelles qu'il faut prendre avec prudence. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Objectif de 25.000 vaccinés par semaine en mai

Les autorités sanitaires ont informé les élu.e.s de leur objectif d'atteindre 25.000 personnes vaccinées par semaine au mois de mai. Actuellement les jauges s'élèvent à 12.000 personnes par semaine pour le mois d'avril.

Les cibles prioritaires restent les personnes avec comorbidité, puisque ce sont celles qui risqueraient de finir en service de réanimation en cas de contamination. "Plus il y aura des doses et moins on va cibler les personnes avec comorbidité" ont affirmé les autorités sanitaires.

• Livraison du vaccin Johnson and Johnson le 20 avril

Pour ce qui est du vaccin Johnson and Johnson, le préfet et l'ARS souhaitent que La Réunion soit "prioritaire avec Mayotte au vu des variants". A La Réunion en effet, la part des variants s'élève à plus de 70% des nouveaux cas.

Le Pfizer est jugé efficace, "c'est pour cela qu'il est le seul utilisé à La Réunion" a rappelé l'ARS. L'arrivée du vaccin Johnson and Johnson est prévue "aux alentours du 20 avril", avec une première livraison de 15.000 doses, comme l'avait indiqué l'ARS en conférence vendredi 2 avril. Ce vaccin est monodose, il ne nécessite donc qu'une seule injection.

"Il y a eu un tour de force réalisé, il a été possible d'engager la médecine libérale pour permettre aux médecins et infirmiers de vacciner, ce qui est positif pour La Réunion" se félicitent les autorités sanitaires.

• Le dépistage augmente

Après plusieurs semaines de baisse, le niveau de dépistage a augmenté à nouveau. "Les efforts commencent à payer et on observe un effet de freinage" a commenté l'ARS. "Mais le constat est que pour les 15/24 ans, le taux incidence est de 120 pour 100.000 et pour les 25/45, on observe un taux fort de 155" préviennent les autorités sanitaires. La circulation du virus s'accélère chez les étudiants et les jeunes salariés.

• Hospitalisation : le taux d'occupation baisse

Sur les hospitalisations, l'ARS indique que le taux d'occupation est retombé à un niveau moins inquiétant avec 84% des lits en réanimation occupés soit 104 lits sur les 122 que compte le département.

"On constate que nous avons 49 cas Covid dont 13 evasan (évacuations sanitaires, ndlr) dont 38 personnes hospitalisées en réanimation" a indiqué l'ARS aux maires, "un équilibre s'est installé". Pour les cas en réanimation non Covid, "il y a plus de cas ce qui va avec une reprise des opérations qui étaient en retard avec la crise sanitaire" soit après une opération lourde.

• Anticipation des milieux hospitaliers

S'agissant des renforts sanitaires de Métropole ils vont être réduits dans le mois à venir, a prévenu l'ARS, qui prévoit "une réorganisation des milieux hospitaliers pour être prêts si on constate une augmentation des cas en réanimation". En raison du pic observé la semaine dernière, "il se peut que la semaine prochaine les lits soient pleinement occupés mais aucune certitude" anticipe également l'agence de santé. Les milieux hospitaliers se préparent, donc.

• Vraie "dynamique" sur la vaccination

Le président de l'association des maires Serge Hoareau a demandé une mobilisation des jeunes sur le plan de la vaccination. "Il faut également absolument garder le volant de réserve médicale pour contenir les situations dramatiques. Au niveau des renforts, il ya des demandes partout et les médecins anesthésistes en réanimation sont rares, nous savons qu'à La Réunion il n'en n'y aura pas. Le personnel hospitalier sera mis à rude épreuve" redoute-t-il.

Une commune a également demandé s'il était possible de vacciner les médiateurs et agents proche de la population. Mais il n'y a pas assez de doses pour l'instant, regrette l'ARS. La préfecture applaudit cependant la "dynamique" observée qui explique le manque de doses : les Réunionnais.e.s vont se faire vacciner. Les 9 centres actuels seront sans doute complétés par de nouveaux prochainement. "La préfecture continuera le dialogue avec les mairies pour couvrir le territoire en centres de vaccination, il faut être prêt au moment où nous recevrons les vaccins en grande quantité" a annoncé Jacques Billant.

• Le point sur les fermetures

Selon article 8 de l'arrêté préfectoral, des élu.e.s s'interrogent sur l'usage des sites sportifs et dees gymnasees pour le tissu associatif. Ceux-ci restent ouverts au scolaire et au périscolaire, a rappelé le préfet, les associations qui assurent des interventions sportives auprès des mineurs sont donc acceptées. Seul l'usage sportif est accepté, les réunions d'associations ou autres réunions ne le sont pas.

Pour les majeurs sont acceptés uniquement les sportifs de haut niveau ou personnes handicapées avec pratique spécifique.

Concernant les autres règles, le préfet a aussi précisé que les hôtels n'ont plus le droit de recevoir des séminaires.

• Ecoles : 65 classes fermées

Dans les écoles de l'île, au 2 avril on enregistre 97 cas positifs, pour 65 classes fermées. Les tests réalisés sont soit salivaires, soit antigéniques (prélèvement nasal). Niveau ratio, le rectorat enregistre 7 nouveaux cas positifs pour 1.099 tests cette semaine. Neuf personnels sont positifs au Covid-19.

Dans les lycées, 48 d'entre eux passent en "demi-jauge" : ils ne pourront accueillir que la moitié de leurs effectifs, avec une prise en compte des élèves handicapés, en fracture numérique, ou en décrochage solidaire. Ceux-ci seront prioritaires sur le présentiel.

• Les taux par communes

Bien que le préfet ait décidé de ne plus communiquer les taux par communes, pour éviter les fuites dans la presse, il a donné un ordre d'idée. Ainsi : 6 communes sont à 0 en taux d'incidence, 2 communes entre 0 et 50, 8 communes entre 50 et 100, 5 communes entre 100 et 150, 1 commune est au-dessus de 150 (La Possession) et 2 communes au-dessus de 200 : Le Port et Cilaos.

• La dengue très préoccupante

Les autorités sanitaires ont aussi tenu à faire le point sur la dengue, dont l'épidémie est en hausse en ce moment. L'ARS note "des courbes d'incidence très marquées et inquiétantes" avec "1000 signalements en une semaine". Par ailleurs, les foyers sont principalement autour du Port, de La Possession, Saint-Paul et Saint-Denis.

