Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis ce mardi 6 avril 2021, les pharmaciens et médecins de ville sont autorisés à vacciner la population contre le Covid-19. Cette mesure nationale a pour objectif de faciliter l'accès à la vaccination aux populations les plus isolées. Au total, 70 pharmacien.ne.s et 200 médecins sont habilités à vacciner. Neuf centre de vaccination sont aussi ouverts sur l'île. Actuellement, 13.000 doses de vaccins Pfizer sont disponibles dans le département. 15.000 doses du vaccin Johnson and Johnson doivent par ailleurs arriver d'ici la fin du mois d'avril. (Photo rb/www.ipreunion.com)

